Киев, , 12:46 — REGNUM Жителям Украины следует отказаться от продукции компании Apple, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

«А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать: А ну их, этих приспособленцев… переходим на другое», — написал Климкин.

Он отметил, что такой бренд не может быть лидером и что на Apple не хватает основателя компании Стива Джобса, умершего в 2011 году.

Напомним, на Украине возник скандал из-за того, что в приложениях компании Apple Крым обозначается как территория России. По этому поводу действующий глава МИД Украины написал, что это вызывает у него боль.

Читайте также: МИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в США направило жалобу в саму компанию Apple, а также в Госдеп США и другие американские инстанции.

Читайте также: Украина пожаловалась в Госдеп на компанию Apple

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. Поводом для проведения референдума о самоопределении полуострова стал вооружённый госпереворот, произошедший в Киеве. Жители Крыма не признали новую незаконную украинскую власть и поддержали идею воссоединения с Россией.