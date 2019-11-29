Пекин, , 12:38 — REGNUM Власти Китая намерены принять решительные и серьёзные меры в ответ на принятие США закона о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сегодня, 29 ноября, в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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«В ответ на вмешательство американской стороны во внутренние дела Китая и нанесение ущерба его интересам Китай, безусловно, предпримет решительные ответные меры, — сказал дипломат. — Никто не должен недооценивать твердую решимость китайской стороны защищать национальный суверенитет […] и поддерживать процветание и стабильность Гонконга».

Представитель китайского внешнеполитического ведомства ещё раз подчеркнул, что китайское правительство категорически против принятого Вашингтоном «закона о правах человека и демократии в Гонконге».

«Китайская сторона выступила с жёсткими заявлениями и протестами против американской стороны. Откровенное вмешательство американской стороны в дела Гонконга, серьёзное вмешательство во внутренние дела Китая, грубое нарушение международного права и основных норм международных отношений — это очевидный гегемонизм», — заявил Гэн Шуан.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о «Защите прав человека и демократии в Гонконге» американские сенаторы приняли 19 ноября. 27 ноября документ, принятый в поддержку протестных выступлений и для сохранения льготных условий для торговли с США, подписал президент США Дональд Трамп. Также закон предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека.