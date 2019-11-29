Ташкент, , 12:38 — REGNUM Главы государств стран Туркестана выбрали Киргизию в качестве страны, принимающей третью консультативную встречу, сообщает 29 ноября агентство «Казинформ».

Решение было принято в рамках второй консультативной встречи глав государств Туркестана в узком формате, которая проходит сегодня, 29 ноября, в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был выбран почетным председателем встреч главы государств Туркестана. Первая подобная встреча прошла 15 марта 2018 года в Нур-Султане.

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