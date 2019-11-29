* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:45 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы продолжать мирные переговоры с США. Об этом 29 ноября сообщил официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид, его слова приводит агентство Reuters.

«Наша позиция неизменна. Если мирные переговоры начнутся, то они возобновятся с той стадии, на которой они остановились», — заявил Муджахид.

Также, по данным источника, представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встречаются с представителями США в Дохе с прошлых выходных и потому ожидается формальное возобновление переговоров между сторонами в ближайшее время.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября о готовности к заключению «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США сделки сообщил американский президент Дональд Трамп во время своего незапланированного визита в Афганистан.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.