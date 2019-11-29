Куала-Лумпур, , 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел Малайзии Дато Сайфуддин Абдалла с 29 ноября по 2 декабря 2019 года посетит Австралию с рабочим визитом, который станет его первым визитом в страну после вступления в должность в июле 2018 года, сообщает Antara.

Главы МИД Малайзии и Австралии проведут двустороннюю встречу в Сиднее. Стороны обсудят расширение двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.

Глава МИД Малайзии также планирует провести встречу с представителями австралийских неправительственных организаций (НПО) в Мельбурне.

Дато Сайфуддин Абдулла и глава МИД Австралии Марис Пейн примут участие во второй встрече министров иностранных дел (AFMM) в Сиднее.

Напомним, в 2018 году объем торговли между Малайзией и Австралией составил 13,64 млрд долларов США, что сделало Малайзию восьмым по величине торговым партнером Австралии. Между тем, с января по сентябрь 2019 года объем торговли был зафиксирован на уровне 8,18 млрд долларов США.