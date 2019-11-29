Москва, , 12:32 — REGNUM Предложения украинского олигарха Игоря Коломойского перестать платить по долгам МВФ укладываются в общую логику развития отношений Киева со своими западными кураторами — шантажировать Украину западным элитам становится, как это ни странно, всё сложнее. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Он совершенно правильно говорит! Они перестали бояться именно потому, что деньги им никто не даёт, политическую поддержку оказывает какая-то Эстония, от которой тоже толку мало. Чем вы их теперь можете испугать? Надолго, может быть, Украины и не хватит. Но (насколько хватит) это действительно будет критический момент для Европы», — заявил Ищенко.

По его словам, развал украинской промышленности способствовал тому, что страна стала, как ни иронично, устойчивее к непостоянству в газовых поставках — значение энергетического сырья для металлургии снизилось в связи с исчезновением многих предприятий, а с интересами рядового населения Киев может себе позволить до известной степени не считаться.

«На Украине работала экономика, промышленность, и нужен был газ. Эти предприятия без него бы просто умерли. А сейчас они умерли и так», — подчеркнул он.

В мае 2019 года украинский олигарх Игорь Коломойский выдвинул предложение, чтобы Украина объявила дефолт по внешнему долгу, последовав примеру Греции или Аргентины.