Киев, , 12:31 — REGNUM США намеревались открыть в Крыму «дипломатическое представительство» в период руководства страной Виктора Ющенко. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.

По его словам, «почётное или какое-то дипломатическое присутствие» США хотели открыть в Симферополе. Этот вопрос активно обсуждали после отказа Киеву в плане действий по членству в НАТО.

В частности, Хандогий встречался с Кондолизой Райс, которая тогда была главой Госдепартамента США, и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве. В документе говорилось о возможном расширении американского присутствия в Крыму.

Экс-глава украинского МИД Владимир Огрызко подтвердил, что обсуждал вопрос о представительстве с Уильямом Тейлором, который был послом США на Украине в 2006—2009 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.