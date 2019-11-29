Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Во всех школах и колледжах Нур-Султана проходит единый открытый урок, приуроченный к празднованию Дня первого президента республики, сообщили 29 ноября в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

В акимате Нур-Султана отметили, что в мероприятиях приняли участие депутаты парламента республики, члены партии «Нур Отане» («Свет Отечества»), а также общественные и государственные деятели.

Отмечается, что открытые уроки проходят в 120 организациях образования, в которых обучаются 200 тыс. школьников и студентов.

Напомним, 1 декабря в Казахстане отмечают государственный праздник — День первого президента республики. Праздник создан с целью признания достижений Нурсултана Назарбаева.

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