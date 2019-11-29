Киев, , 12:31 — REGNUM На Украине планируют закрыть часть тюрем и дать возможность частным структурам открывать СИЗО, заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщила 27 ноября пресс-служба министерства.

По его словам, перед пенитенциарной системой Украины поставлена задача дать заключённым доступ к коррекционным программам и медицинскому обслуживанию, однако дополнительных денег на это в бюджете не предусмотрено.

«Единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены», — рассказал министр.

Малюська допустил возможность создания частных СИЗО, которые будут чем-то сродни охраняемых гостиниц, в которых богатые подозреваемые смогут с комфортом пребывать до вынесения приговора суда.

«Раз у министра такое прогрессивное понимание меры пресечения, надо внести это и в уголовный и процессуальный кодексы: тяжкое преступление — арест (в скобочках арест — пять звёзд, арест — три звезды, арест-полулюкс)», — иронизирует политический эксперт Елена Дьяченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемый в хищениях депутат Верховной рады Украины Ярослав Дубневич вышел из СИЗО под залог в размере $3,6 млн.

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