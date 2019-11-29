Киев, 29 ноября 2019, 12:31 — REGNUM На Украине планируют закрыть часть тюрем и дать возможность частным структурам открывать СИЗО, заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщила 27 ноября пресс-служба министерства.
По его словам, перед пенитенциарной системой Украины поставлена задача дать заключённым доступ к коррекционным программам и медицинскому обслуживанию, однако дополнительных денег на это в бюджете не предусмотрено.
Малюська допустил возможность создания частных СИЗО, которые будут чем-то сродни охраняемых гостиниц, в которых богатые подозреваемые смогут с комфортом пребывать до вынесения приговора суда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемый в хищениях депутат Верховной рады Украины Ярослав Дубневич вышел из СИЗО под залог в размере $3,6 млн.
Читайте также: Депутат Верховной рады вышел из СИЗО под залог в $3,6 млн