Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Представители правящей партии и пока еще бунтующей на улицах Тбилиси и по стране оппозиции сядут за стол переговоров и обсудят так называемую «германскую модель» избирательной системы. Об этом журналистам сообщил бывший председатель парламента Грузии, ныне депутат Ираклий Кобахидзе.

По его информации, инициатива такой встречи исходила от представителей дипломатического корпуса, с которыми проконсультировались лидеры правящей партии «Грузинская мечта» в связи с протекающими в стране процессами.

«У меня была коммуникация с представителями дипломатического корпуса, и они предложили, чтобы мы, несмотря на деструктивные действия оппозиции, перешли в формат диалога. Мы согласились на это предложение», — сообщил Кобахидзе.

Встреча представителей правящей партии и оппозиции состоится завтра, 30 ноября, в первой половине дня, но точного времени бывший спикер парламента пока не называет. По его словам, формат, место и время встречи будут уточнены позднее.

Перехода на германскую модель избирательной системы требовали депутаты от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект. На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор. В экспертных кругах надеются, что предложение иностранных дипломатов позволит урегулировать напряженную обстановку в стране.