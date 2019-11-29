Москва, , 12:27 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет встречу с председателем правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Москве 3 декабря. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба правительства России.

«3 декабря в Москве Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что стороны обсудят на встрече вопросы развития российско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях.

Кроме этого указывается, что по итогам переговоров планируется подписать межправительственные и межведомственные соглашения, и корпоративные документы.