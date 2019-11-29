Баку, , 12:17 — REGNUM В 2020 году России и Азербайджан продолжат совместную работу по демаркации государственной границы между странами. План работы на следующий год был утверждён в ходе восьмого заседания азербайджано-российской демаркационной комиссии, которое состоялось 27−29 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«На встрече были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы комиссии на 2020 год и подписан протокол заседания, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое приводит государственное агентство Azertac.

Также отмечается, что встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

В МИД добавили, что очередное заседание совместной комиссии планируется провести на территории Азербайджана. Даты проведения заседания будут согласованы с дипломатическими каналами.

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