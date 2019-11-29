Москва, , 12:16 — REGNUM Ключевая тема переговоров в нормандском формате — это тема газовых поставок на зимний период, в первые месяцы 2020 года. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Газпром свои контракты выполнит, потому что сейчас помимо всего прочего можно 80 млрд кубов газа — это количество постоянно возрастает, — поставлять ещё газовозами, сжиженный газ. Обязательства он закроет», — заявил Ищенко.

«Проблема заключается в том, что Европа будет недополучать газ в зимний период. Контракт годовой Газпром выполнит, но в зимний период Европа будет недополучать газ, нести убытки и так далее. Естественно, европейцы этого тоже не хотят», — подчеркнул он.