Ташкент, , 12:13 — REGNUM Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоили статус почетного председателя консультативной встречи глав государств Туркестана. Об этом 29 ноября написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

В переговорах принимают участие главы Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и первый президент Казахстана. Встречу открыл узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев.

По его словам, участникам переговоров предстоит согласовать меры, направленные на расширение партнерства между странами Туркестана в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, первая консультативная встреча глав государств Туркестана прошла 15 марта 2018 года в Нур-Султане.

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