Москва, , 12:12 — REGNUM Власти Украины обеспечат газовыми запасами в первую очередь те города страны, где это нужно для поддержания политической стабильности — а кем-то можно будет и пренебречь. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Действительно, можно плюнуть хоть на жителей Кривого Рога и Одессы. На киевлян — не особо, они могут на улицы выйти. Но Киев они протопят и остальные города, там запасено достаточное количество газа», — заявил Ищенко.

По его словам, деиндустриализация Украины привела к тому, что влияние производителей, заинтересованных в бесперебойных поставках газа, сошло на нет.

«На Украине работала экономика, промышленность и нужен был газ. Эти предприятия без него бы просто умерли. А сейчас они и так умерли», — указал эксперт.