Занзибар, Танзания, , 14:09 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии Танзании «Чама ча мапиндузи» (с суахили Chama cha mapinduzi — Революционная партия) Баширу Алли потребовал от международных организаций прекратить вмешиваться во внутренние дела Танзании.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Баширу сделал данное заявление 28 ноября 2019 года, выступая перед членами партии на Занзибаре.

По его словам, любому отделению «Чама ча мапиндузи» запрещается взаимодействовать с международными организациями, не имеющими связей с партией.

Баширу отметил, что присутствие международных учреждений в Танзании не должно становиться предлогом для вмешательства во внутренние дела страны.

Он также добавил, что министры и руководящие лица правящей партии, которые будут уличены в связях с международными организациями, будут сняты со своих должностей.