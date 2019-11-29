Джакарта, , 12:05 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин подчеркнул, что государство твердо привержено поддержке мирного процесса в Афганистане, сообщает Antara.

«Индонезия твердо намерена и впредь поддерживать мирный процесс в Афганистане», — заявил Маруф Амин в Джакарте, принимая делегацию во главе с министром информации и культуры Афганистана Хасиной Сафи.

Вице-президент Индонезии высоко оценил усилия афганских и индонезийских женщин по обмену опытом о роли женщин в обществе, политике и экономике.

Маруф Амин подчеркнул, что отношения между Индонезией и Афганистаном налаживаются уже в течение более 60 лет.

«Индонезия обязана продолжать укреплять сотрудничество с Афганистаном в различных областях и поддерживать мирный процесс», — отметил Маруф Амин.

Со своей стороны Хасина Сафи выразила надежду, что женщины в Афганистане смогут стать частью процесса установления и поддержания мира.

«Мы хотим участвовать в создании мира, а также в поддержании мира. Мы начинаем с основ», — заявила министр информации и культуры Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия стремится сыграть свою роль в решении различных мировых проблем.