Москва, , 12:04 — REGNUM Прежде на Украине существовали сильные лоббисты, заинтересованные в бесперебойных поставках газа — различные металлургические предприятия и другие производители. Теперь же газ главным образом нужен населению, с интересами которого украинская власть может особо не считаться. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Ситуация сейчас действительно хуже, чем была 20−25 лет назад, хотя и не так трагична. Хуже она просто по одной причине: 20−25 лет назад и даже 15 лет назад Украина не могла долго играть в эти игры и перекрывать сама себе газ. А газ перекрывался тогда в переговорах, и неоднократно», — заявил Ищенко.

«На Украине работала экономика, промышленность, и нужен был газ. Эти предприятия без него бы просто умерли. А сейчас они умерли и так», — подчеркнул он.