Пекин, , 12:41 — REGNUM Китайские власти готовят запрет на въезд в страну для членов Конгресса США, имеющих отношение к закону о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 29 ноября на регулярном брифинге.

Некоторые члены американского Конгресса, подтвердил он, объявлены персонами нон-грата. Правительство КНР, безусловно, вправе запрещать им посещение страны.

Ранее о возможном запрете для американских конгрессменов на въезд в Китай сообщил главный редактор китайского государственного издания «Хуаньцю шибао» Ху Сицзинь в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, тем самым изменив прежний закон о политике в отношении Гонконга от 1992 года. Китайский МИД назвал новый закон вмешательством США во внутренние дела страны.

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