Исламабад, , 14:07 — REGNUM 29 ноября ВВС Пакистана провели масштабные авиационные учения, охватившие всю территорию страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на службу по связям с общественностью ВВС Пакистана, военная авиация страны отработала концепцию быстрого развертывания для наступательных действий силами истребителей и средств повышения боевых возможностей.

Напомним, что в ходе краткосрочного конфликта с Индией в феврале этого года ВВС Пакистана продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки, сбив индийский МиГ-21 в небе над Кашмиром. Тогда истребители Пакистана также использовали концепцию быстрого развертывания.