Тбилиси, , 12:00 — REGNUM У правящей силы есть обязанность сохранять терпение, и она сохранит его до конца, на провокации поддаваться не будет. Так прокомментировал протесты оппозиции депутат парламентского большинства, врач Владимир Кахадзе.

Кахадзе — относительно новый депутат парламента, он был избран на промежуточных выборах по Мтацминдскому избирательному округу, на место мажоритарного депутата, освободившееся после избрания Саломе Зурабишвили президентом Грузии.

По словам Кахадзе, очень многие избиратели спрашивают его, почему правящая партия терпит столько провокаций и не отвечает на них надлежащим образом.

«Моим первым посланием было сохранение спокойствия. Мы сохраняем спокойствие. Власть имеет обязанность терпения и не должна поддаваться на провокации», — пояснил депутат.

Он призвал оппозицию перенести процессы с улицы в политическое пространство и вернуться в формат парламентских дебатов.

Акции протеста в Тбилиси оппозиция начала с 14 ноября, после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года на пропорциональную избирательную систему. Митинги и собрания оппозиция проходят на фоне оскорблений депутатов парламентского большинства и сотрудников полиции, а порой и физического противостояния с ними.

Но правоохранительным органам и представителям правящей партии пока удается держаться в рамках «приличий» и не отвечать на оскорбления аналогичными оскорблениями. Сегодня с утра в ходе акции были задержаны несколько активистов и лидеров оппозиции, в том числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, но позднее их отпустили, и те вернулись на акцию.