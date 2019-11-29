Москва, , 11:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский спешно ищет поддержку в странах Прибалтики и Польше против «российской угрозы», чтобы хоть как-то сгладить собственные отношения с украинскими националистами. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Ему действительно перед нормандским форматом страшно, что те, кто кричат про зраду, начнут его реально сносить. Его не интересуют 73%, которые за него голосовали, потому что они не опасны. Это люди, которые способны сходить на голосование, и весь протест их в этом», — заявил Кнырик.

«А эти ребята, которые на него давят — они действительно опасны. Они дважды приходили к власти путём переворота. Эти люди, националисты, никогда не побеждали законным демократическим путём», — подчеркнул он.