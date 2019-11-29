Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Активисты и часть лидеров оппозиции направилась к зданию Национальной библиотеки парламента Грузии и успела застать и освистать входящую в здание министра юстиции Тею Цулукиани.

Министр пришла сюда на запланированную встречу, и оппозиция пыталась ей помешать, но полиции удалось провести Цулукиани в здание.

За министром юстиции в библиотеку прорвались съемочные группы телекомпаний, которые пытались выяснить позицию Теи Цулукиани в связи с происходящими в столице событиями.

«В руках таких свистунов мы еще неплохо себя чувствуем. Тема пропорциональных выборов с нулевым барьером закрыта, и пусть готовятся к очередным выборам», — так коротко ответила министр на просьбу журналистов Цулукиани.

Среди толпы митингующих, добравшихся до местонахождения министра юстиции был и лидер партии «Новая Грузия», бывший соратник Саакашвили и бывший заместитель министра юстиции его правительства Георгий Вашадзе. Он сделал несколько оскорбительных замечаний в адрес Теи Цулукиани, в частности, заявил, что к зданию библиотеки ведет канализационная труба, и если министр захочет выйти из здания, минуя кордон оппозиции, ей лучше использовать эту трубу, тем более, что учитывая ее габариты, она туда, по предположению Вашадзе, «вполне поместится».

Акции протеста в Тбилиси оппозиция начала с 14 ноября, после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года на пропорциональную избирательную систему. Митинги и собрания оппозиция проводит достаточно шумно, напирая на полицейских и своими действиями пытаясь спровоцировать их на ответные резкие действия. Аналогичным образом, оскорблениями и свистом оппозиция и ее активисты встречают и провожают депутатов от правящей партии «Грузинская мечта». Но правоохранительным органам и представителям правящей партии пока удается держаться в рамках «приличий» и не отвечать на оскорбления аналогичными оскорблениями.