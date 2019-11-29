Тбилиси, , 11:55 — REGNUM У здания парламента Грузии полиция задержала бывшего мэра Тбилиси, ныне одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Информацию об аресте одного из лидеров оппозиции распространила телекомпания «Рустави-2».

До этого между сотрудниками полиции, охраняющими здание парламента, и собравшимися на акцию протеста представителями оппозиции, произошло столкновение.

В МВД Грузии пока комментариев относительно задержания Угулава не делают.

Акции протеста в Тбилиси оппозиция проводит с 14 ноября, после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года на пропорциональную избирательную систему. С утра 29 ноября оппозиция собралась на очередной митинг и планировала пикетирование здания парламента, но оказалось, что депутаты парламентского большинства сегодня явились на работу в 7 часов утра и таким образом избежали столкновения с оппозицией и «коридоров позора», которые им грозились устроить митингующие.