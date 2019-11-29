Багдад, , 12:11 — REGNUM Высший судебный совет Ирака начал расследование беспорядков в провинции Ди-Кар, в ходе которых погибли десятки демонстрантов, об этом 29 ноября сообщает Al Arabia.

В частности, будет проведено разбирательство гибели свыше 20 человек в городе Насирия, убитых за последние два дня.

Напомним, за последние дни в провинции Ди-Кар погибли по меньшей мере 27 манифестантов, 152 человека получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, демонстрации в Ираке продолжаются уже почти два месяца, их причиной стало недовольство граждан сложным социальным положением в стране, а также засильем коррупции в среде чиновников.

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