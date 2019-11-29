Бишкек, , 11:53 — REGNUM Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали бывшего генерального консула республики в Турции Эркина Сопокова, сообщили 29 ноября в пресс-службе ГКНБ.

Отмечается, что 28 ноября дипломат был вызван на допрос, в рамках досудебного производства по нескольким уголовным делам. Экс-генконсул подозревается в злоупотреблении должностным положением и незаконном обогащении.

В ГКНБ уточнили, что Сопоков подозревается в незаконном обогащении на сумму $200 тыс., незаконной передаче личного автомобиля с дипломатическими номерами, а также в незаконном получении денег по служебной командировке и медицинским расходам на общую сумму $31 тыс.

Напомним, 14 ноября в МИД Киргизии сообщили, что для проверки деятельности бывшего генерального консула республики в Турции Эркина Сопокова создана межведомственная рабочая группа.

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