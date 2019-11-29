Москва, , 11:52 — REGNUM Возросшая внешнеполитическая активность Украины по линии прибалтийских стран в последнее время не скрывает под собой какой-либо серьёзной дипломатической стратегии. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«По поводу Прибалтики — он же всё-таки президент, пусть и не очень талантливый. Он же должен куда-то ездить. Ездить к серьёзным международным лидерам ему сложно, одна поездка к Трампу до сих пор аукается. Страшно съездил», — заявил Кнырик.

«Здесь же ему нужно было просто поехать и сказать: я тоже против России. И Прибалтика — хорошая площадка, где он сказал, что он против России. Это единственная цель этого визита. Всё!» — подчеркнул он.

26 ноября министры иностранных дел Эстонии, Украины, Литвы и Польши подписали в Таллине совместное заявление, в котором назвали Россию «агрессором», осудив её за воссоединение с Крымом и организацию препятствий для доступа судов к украинским портам в Азовском море.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вильнюс, где побывал на официальной церемонии в президентуре, пообщался с главой Литвы Гитанасом Науседой и возложил цветы к могилам павших за свободу. Литовский лидер высказал дежурные слова поддержки в адрес Украины.