Исламабад, , 14:02 — REGNUM 29 ноября посол Азербайджана в Пакистане Али Ализада заявил, что прямое авиасообщение между Азербайджаном и Пакистаном будет установлено в 2020 году.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Али Ализада отметил, что прямое авиасообщение между Баку и Исламабадом поможет укрепить двусторонние отношения, особенно в экономической сфере. По словам азербайджанского дипломата, инвесторы из его страны рассматривают возможность вложения средств на территории Пакистана. Прямое авиасообщение придаст им больше уверенности в этом вопросе.

Напомним, что Азербайджан вошел в число тех государств, которые поддержали Пакистан в вопросе Кашмира после недавнего решения Нью-Дели разделить штат Джамму и Кашмир на две союзные территории, лишив его особого статуса.