Москва, , 11:43 — REGNUM Непримиримая позиция исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко по вопросу транзита газа не отражает реальные настроения в украинской элите. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«С Витренко тут всё понятно. Человек лоббирует интересы своих хозяев, эти хозяева из Вашингтона и их это никак не беспокоит. Но Зеленского, с учётом колоссального падения его рейтинга и с учётом двух его основных обещаний — мир и снижение тарифов на коммуналку, — вот ему эта встреча в Нормандском формате крайне важна, чтобы решить эти два ключевых своих вопроса», — заявил Ищенко.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что Украина будет удерживать российский транзитный газ до заключения официального соглашения между сторонами.

«Если он будет поступать, он будет ждать своего хозяина терпеливо, когда хозяин придет с оформленными документами», — сказал Ветренко в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.