Москва, , 11:42 — REGNUM Цифры опроса о союзнических и партнерских отношениях Белоруссии с Россией говорят, что никаких политических препятствий для интеграции двух стран не существует, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя данные опроса.

«В идеале, конечно, конфедерация с единой валютой, внешней и оборонной политикой. Речь, естественно, должна идти о евразийском евро или алтыне, а не российском рубле.

Экономика Казахстана является намного более либеральной, чем чиновничий капитализм в России или рыночный социализм в Белоруссии.

Смогут ли Белоруссия и Казахстан сохранить свои суверенные экономические системы? Однозначно, да. Без этого никакой союз невозможен. На него ни в Минске, ни в Нур-Султане иначе никто не пойдёт.

При этом экономика Российской Федерации намного больше, чем экономика Белоруссии и Казахстана. Тое есть, формирование нового союза вряд ли положительно или отрицательно скажется на уровне жизни российских граждан», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, почти 90% белорусов выступают за союзнические отношения с Россией.

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