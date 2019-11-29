Канберра, 29 ноября 2019, 11:44 — REGNUM Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
По словам эксперта, США стремятся сохранить благоприятную расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, но со временем США будет всё сложнее решать эту задачу, учитывая растущую мощь Китая в Азии и наращивание военной мощи России в Европе.
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