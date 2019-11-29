Канберра, , 11:44 — REGNUM Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.

«Нет никаких сомнений в том, что наращивание военных возможностей обеих стран говорит о всё более серьёзной подготовке к конфликту с Западом. Стремительное развитие военного потенциала Китая и серьёзное реформирование ВС России происходят в тот момент, когда США не способны вести две крупные региональные войны одновременно», — говорится в статье.

По словам эксперта, США стремятся сохранить благоприятную расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, но со временем США будет всё сложнее решать эту задачу, учитывая растущую мощь Китая в Азии и наращивание военной мощи России в Европе.

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