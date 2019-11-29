Минск, , 11:36 — REGNUM Итоги социологического опроса об отношении граждан Белоруссии к России выбиваются из всех привычных рамок, опрос может оказаться элементом пропагандистской кампании, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 ноября, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что по данным исследования Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО почти 90% граждан Белоруссии выступили за союзнические и партнерские отношения с Россией. 57,6% респондентов на вопрос о том, какими должны быть отношения двух стран, выбрали вариант ответа «союзнические», 31,8% — «партнерские», 10,2% — «нейтральные».

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«Итоги этого опроса выбиваются из всех привычных рамок. Из года в год мы наблюдали паритет: тех, кто считал нужным ориентироваться на сотрудничество с Россией, и тех, кто считал нужным ориентироваться на Евросоюз. Значительная часть респондентов выступала «за всё хорошее» в том смысле, что выражала готовность сотрудничать и с теми, и с этими.

Всегда вызывало удивление, почему в Белоруссии так мало граждан, которые считают нужным не ориентироваться на кого-то, а действовать самостоятельно. Выбор между Россией и Евросоюзом в Белоруссии подается как выбор цивилизационный: вместо того, чтобы выстраивать собственную государственную идеологию, обсуждают, к кому присоседиться.

А эти удивительные и выбивающиеся из всех привычных рамок показатели данного соцопроса вполне могут быть элементом пропагандистской кампании. Россия, мол, должна Белоруссию кормить и любить, а денег считать не должна — так звучит этот лоббистский призыв. И Лукашенко это вполне выгодно», — отметил Андрей Суздальцев.