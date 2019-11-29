Канберра, 29 ноября 2019, 11:39 — REGNUM Развитие китайско-российского военного партнёрства неизбежно бросит вызов ориентированным на США военным альянсам, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Напомним, по словам официальных представителей КНР и России, обе страны намерены расширить стратегические консультации и контртеррористическое сотрудничество, продолжить организацию совместных военных учений и взаимодействие в сфере разработки оборонных технологий.
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