Канберра, , 11:39 — REGNUM Развитие китайско-российского военного партнёрства неизбежно бросит вызов ориентированным на США военным альянсам, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.

«Китай и Россия выстраивают всё более тесные двусторонние отношения, особенно в военной сфере. Если китайско-российское военное партнёрство продолжит развиваться, то это неизбежно приведёт к подрыву международного порядка в сфере безопасности, бросит вызов системе ориентированных на США альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе», — говорится в статье.

Напомним, по словам официальных представителей КНР и России, обе страны намерены расширить стратегические консультации и контртеррористическое сотрудничество, продолжить организацию совместных военных учений и взаимодействие в сфере разработки оборонных технологий.

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