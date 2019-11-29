Вашингтон, 29 ноября 2019, 11:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп стремится не к сокращению американского военного участия за рубежом, а к сохранению глобального военного превосходства США, заявил сотрудник Государственного университета Колорадо Питер Харрис в статье для The National Interest.
По словам Харриса, ни один президент, который приказывает вооружённым силам «обезопасить» иностранные нефтяные месторождения, санкционирует авиаудары по «криминальным» режимам и открыто говорит о новых договорах о взаимной обороне, не может претендовать на мантию антиинтервенционизма.
Пожалуй, самым убедительным доказательством того, что администрация Трампа «склонна к бесконечному милитаризму», является широкое использование беспилотников, считает эксперт.
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