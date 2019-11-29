Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп стремится не к сокращению американского военного участия за рубежом, а к сохранению глобального военного превосходства США, заявил сотрудник Государственного университета Колорадо Питер Харрис в статье для The National Interest.

«Трамп любит делать вид, что его задача заключается в возвращении войск домой, особенно с Ближнего Востока. Однако не следует всерьёз воспринимать слова президента о выводе войск с Ближнего Востока, который дополнительно отправил три тысячи солдат в Афганистан и ещё несколько тысяч военных в Саудовскую Аравию», — говорится в статье.

По словам Харриса, ни один президент, который приказывает вооружённым силам «обезопасить» иностранные нефтяные месторождения, санкционирует авиаудары по «криминальным» режимам и открыто говорит о новых договорах о взаимной обороне, не может претендовать на мантию антиинтервенционизма.

Пожалуй, самым убедительным доказательством того, что администрация Трампа «склонна к бесконечному милитаризму», является широкое использование беспилотников, считает эксперт.

«Взгляд на внешнюю и военную политику Трампа сквозь призму беспилотной войны позволяет увидеть то, что президент США не стремится ни к сокращению, ни к политике сдержанности. Напротив, Трамп явным образом привержен идее глобального военного превосходства, т. е. намерен предоставить США полную свободу действий с точки зрения военных вмешательств, если Вашингтон посчитает их целесообразными. Для Трампа перманентная война — это нормальное положение вещей», — говорится в статье.

Читайте также: American Conservative: Трамп готовит военное вторжение в Мексику?