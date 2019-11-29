Москва, , 11:34 — REGNUM В городах Украины с 2018 года долги за газ многократно возросли — наиболее показателен в этом отношении пример Кривого Рога, где уже в прошлом году не топили из-за нехватки газа. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«В прошлом году в городе будущего президента Зеленского (Кривом Роге) тупо не топилось из-за нехватки газа, из-за долгов, которые накопились у областных энергопредприятий, которые создавались искусственно. Сейчас эти долги раз в шесть больше, накопилось ещё больше. Люди будут мёрзнуть!» — заявил Крыник.