Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Правоохранители освободили одного из лидеров «Европейской Грузии» экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. Он вернулся на акцию у Национальной библиотеки на такси. Об этом 29 ноября сообщает «Интерпрессньюс»

"Я ожидал чего-то подобного. По дороге они объяснили, что, поскольку я один из лидеров, мое слово может повлечь эскалацию. И если мое слово может вызвать эскалацию, я приму это как комплимент», — сказал Угулава.

Ранее сообщалось, что Национальной библиотеки в Тбилиси произошло противостояние участников акции протеста с правоохранителями. Задержаны несколько лиц, в том числе, Гиги Угулава и Георгий Канделаки. Позже в МВД заявили, что Угулава вывели с территории.

Напомним, участники акции протеста в Тбилиси переместились от здания парламента Грузии к зданию Национальной библиотеки. Лидеры оппозиции, после того как выяснилось, что пикетировать парламент сегодня уже поздно, решили, что проведут акцию у библиотеки, куда должна прибыть министр юстиции Тея Цулукиани.

Утром политические лидеры оппозиции, представители молодежных движений «Стыдно», «Поменяй» и «Посмей» собирались сорвать заседание парламента Грузии. С этой целью они пришли к зданию законодательного органа, однако выяснилось, что заседание было перенесено на раннее утро и депутаты уже попали внутрь здания. А у входов в здание законодательного органа мобилизована полиция.

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