Джакарта, , 11:31 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обеспечит защиту инвестиций, управляемых Ciputra Group за рубежом, одной из крупнейших в Индонезии компаний по недвижимости, после смерти основателя компании китайского происхождения Чипутра, сообщает Antara.

«Мы очень хорошо сотрудничаем с Ciputra Group, чтобы продолжать отслеживать бизнес, который бизнесмен развивал за границей», — заявила глава МИД страны в Джакарте.

Ретно Марсуди отметила, что у Чипутры есть деловая сеть за рубежом, одна из которых находится во Вьетнаме.

По её словам, министерство иностранных дел Индонезии обеспечивает защиту не только граждан Индонезии за рубежом, но и бизнеса.

Напомним, Чипутра ушел из жизни в Сингапуре 27 ноября 2019 года в возрасте 88 лет. По данным Forbes, общее состояние Чипутры составляет 1,1 млрд долларов США. Это был один из самых богатых граждан Индонезии. Его компания Ciputra Group охватывает 30 городов Индонезии, а также такие города как Сингапур, Китай, Вьетнам, Камбоджа и Индия.