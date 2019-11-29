Москва, , 11:31 — REGNUM В нормандском формате европейские лидеры будут решать исключительно свои вопросы, касающиеся поставок газа. На этом фоне Украина вовсе не имеет никакой внятной позиции и даже не намерена искать какой-либо компромисс — что может легко привести к коммунальному коллапсу на Украине. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«С этой позиции (о поставках газа) разговаривать крайне сложно. Плюс вы же понимаете, что если мы говорим только о транзите, есть же ещё вопрос прямых поставок», — заявил Ищенко.

«Вы хотите заморозить всех своих живущих на Украине людей? В этом цель? Вам кто только ни разжёвывал всё в цифрах, показателях. А люди и на статистику не смотрят — они будут смотреть на свои платёжки», — отметил он.