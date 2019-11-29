Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси Гиги Улугава был задержан сотрудниками МВД Грузии во время его участия в протестных акциях грузинской оппозиции в Тбилиси. Кадры задержания 29 ноября в прямом эфире показывала грузинская телекомпания Imedi.

Экс-мэр Тбилиси был задержан во время потасовки, которую устроили участники акций протеста возле здания Национальной библиотеки, куда от грузинского парламента переместились оппозиционеры.

Кроме Улугавы были задержаны депутаты Лаша Чхартишвили от «Лейбористской партии Грузии» и Георгий Канделаки от партии «Европейская Грузия — движение за свободу».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее возле грузинского парламента в Тбилиси вновь началась протестная акция оппозиции, участники которой требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.