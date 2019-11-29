Сеул, , 11:32 — REGNUM Четвертый раунд переговоров представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов пройдет в Вашингтоне с 3 по 4 декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Первый и третий раунды переговоров по данному вопросу прошли в Сеуле, второй — на Гавайях.

Как сообщают представители МИД Южной Кореи, США будет добиваться увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил, объясняя это тем, что Южная Корея является «богатой страной» и Вашингтон ежегодно тратит около $5 млрд.

Напомним, что в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,16 млрд).

Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.