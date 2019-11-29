Мале, , 11:26 — REGNUM На Мальдивах суд признал бывшего президента страны Абдулу Ямина виновным в отмывании денег, сообщает 29 ноября Синьхуа.

Отмечается, что Ямин присвоил в том числе $1 млн из госсредств, которые были получены за счет сдачи земли в аренду частным компаниям под строительство гостиниц.

В итоге суд приговорил Ямина к пяти годам тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году первый избранный президент Мальдив Мохамед Рашид был приговорен к 13 годам лишения свободы, после того как признал себя виновным в терроризме. В частности, в убийстве судьи в 2012 году, когда он занимал должность президента страны.

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