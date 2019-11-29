Симферополь, , 11:31 — REGNUM Украинская делегация, сорвавшая выступление представителя РФ на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве, повела себя типичным образом. России нужно учитывать опасность таких инцидентов, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков 29 ноября RT.

«Типичное поведение украинской политической общественности и верхушки, — сказал Цеков. — Мы должны учитывать: если мы куда-то едем, мы можем с этим столкнуться».

Организаторы дискуссий с участием Украины должны предполагать, что подобные инциденты могут произойти, и жёстко их пресекать, добавил он. Сенатор призвал, в частности, выводить скандальных участников из зала и не приглашать на другие мероприятия.

«Наказывать подобное поведение надо обязательно», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление представителя РФ в Женеве было остановлено из-за действий членов украинской делегации, которые кричали, стучали ногами и били кулаками по столу.

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