Москва, , 11:18 — REGNUM Отсутствие внятных заявлений по ситуации в Донбассе и гражданской войне на Украине указывают на то, что отнюдь не тема мирного урегулирования волнует европейских лидеров накануне очередной встречи в нормандском формате. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Для европейцев это, наверное, ключевой вопрос, и вообще, судя по тому, что мы ни от кого не слышим адекватных заявлений по Донбассу — ни от Зеленского, ни от Меркель, ни от Макрона — действительный смысл этих переговоров состоит в том, чтобы решить острый газовый вопрос. Он действительно для европейцев острый», — заявил Кнырик.