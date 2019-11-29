Киев, , 11:16 — REGNUM Российским делегациям не следует участвовать в форумах, на которые тех или иных её представителей не регистрируют, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 ноября, комментируя инцидент на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Как сообщалось ранее, представители украинской делегации сорвали выступление представителя России. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, представители Украины кричали, стучали ногами и били кулаками по столу.

Читайте также: «Варварские выходки» Украины не дали России выступить в ООН

«Украинцы, продемонстрировав в ООН очередные корчи майданщины, помещали выступать представителю России. При этом они ссылались на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, то есть на документ, не имеющий обязательной силы. Ведущая их остановить не смогла или не захотела.

К сожалению, и Генеральная Ассамблея ООН, и западные покровители украинского режима, и сама Украина идут по пути политики страуса: они и сами закрывают глаза на происходящее в Крыму, и другим странам пытаются закрыть на это глаза. Политических и дипломатических аргументов у них не хватает — отсюда и обращение к санкциям, а в публичной политике — методам пещерных жестов.

У нас в последний раз в ООН к таким методам прибегал Никита Хрущёв, стучавший ботинком по столу в ходе заседания Генассамблеи ООН. Внешней политике СССР это ничего не прибавило — только отняло. Вспомнилось кстати, что Хрущёв-то тоже был с Украины… До сих пор за нашу страну, опозоренную им, стыдно.

На мой взгляд, нашим делегациям не следует участвовать в форумах, на которые тех или иных её представителей не регистрируют. Уверяю вас, что два-три таких отказа, и либо начнут регистрировать, либо станут организовывать альтернативные общественные форумы, потому что желание знать и понимать реальную ситуацию и в России, и, в частности, в Крыму, у западных политиков и западной общественности есть и будет требовать своего.

А корчи майданщины в ООН или на других международных форумах надо максимально информационно подсвечивать», — отметил Михаил Демурин.