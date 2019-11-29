Москва, , 11:14 — REGNUM США и страны Восточной Европы намерены до последнего поддерживать Украину, однако киевский режим оказался слишком затратен и неэффективен, а все попытки дисциплинировать Киев сокращением кредитов приводят лишь к ослаблению страны в целом.Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Буфер при последнем издыхании. МВФ денег не даёт, а без денег не живут», — заявил Ищенко.

По его словам, Украина — интегральная часть в европейских геополитических раскладах, которую в любом случае не оставят без внимания. Тем не менее попытки «дисциплинировать» украинскую элиту пока выглядят неэффективными и даже контрпродуктивными.

Отметим, что в мае 2019 года украинский олигарх Игорь Коломойский сделал предложение, чтобы Украина объявила дефолт по внешнему долгу, последовав примеру Греции или Aргентины.