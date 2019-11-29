Хмеймим, Сирия, , 11:14 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил сирийскую авиабазу «Хмеймим», где дал поручения по расследованию преступлений против военных РФ. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба СКР.

Во время оперативного совещания Бастрыкину доложили о ходе расследования преступлений, которые были совершены в Сирии в отношении российских военных. Главой СКР отданы поручения и рекомендации по конкретным уголовным делам, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР уже посещал Сирию и авиабазу «Хмеймим». В январе 2018 года он обсудил с сирийскими силовиками вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием при расследовании преступлений против российских военнослужащих.

Читайте также: Глава СКР прилетел в Сирию договариваться с силовиками

А также: Бастрыкин: Боевики из Сирии стали реже возвращаться в Россию