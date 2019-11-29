Москва, , 11:05 — REGNUM Признаков того, что восточноевропейские страны и США могут изменить свою позицию по украинскому вопросу, нет и не предвидится. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Уже шестой год не меняется позиция ни США, ни восточноевропейских стран. И меняться она не будет, потому что те же самые поляки и прибалты этого не скрывают — их политика безопасности предполагает нахождение между ними и большой и страшной Россией какого-то буфера», — заявил Ищенко.

«Украина — одна из составных частей этого буфера. Они будут её поддерживать в любом случае, будут поддерживать её позицию политическую именно для того, чтобы этот буфер как можно дольше сохранялся», — подчеркнул он.

Ранее Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины, подтвердив «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальную ценность Украины в Нормандском формате».

26 ноября министры иностранных дел Эстонии, Украины, Литвы и Польши подписали в Таллине совместное заявление, в котором назвали Россию «агрессором» и осудили её за воссоединение с Крымом и организацию препятствий для доступа судов к украинским портам в Азовском море.

«Мы пожелали успехов в переговорах с сильным партнером и не идти на уступки, которые были бы необоснованными», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.