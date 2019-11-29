Москва, , 12:52 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») с ужасом смотрит на призывы некоторых «патриотов» Украины «вернуть стране ядерное оружие» после дикого поведения украинской делегации на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Так депутат отреагировала на поведение украинской делегации во время выступления депутата Государственной Думы РФ Руслана Бальбека («Единая Россия») в Женеве в ООН.

«Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках: они топали, хлопали и стучали ногами, стараясь убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов — сдержанности и культуры. Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых «патриотов» Украины вернуть стране ядерное оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходит в Женеве, не пустили ректора КИПУ Чингиза Якубова, заместителя муфтия мусульман Крыма Эсадуллаха Баирова, главу региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасию Гридчину.

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