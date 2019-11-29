Ла-Пас, , 11:24 — REGNUM Самопровозглашённое правительство Боливии под руководством Жанин Аньес подтвердило, что Интерпол выпустил уведомление с синим углом на имя президента в изгнании Эво Моралеса. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Прокурор Ла-Паса Уильям Алаве объяснил, что уведомление на имя Моралеса было активировано как минимум в 10 странах.

Ранее Моралес заявил, что получил уведомление международной полиции после того, как на родине ему были предъявлены обвинения по 10 уголовным статьям, среди них — обвинение в вооружённом мятеже.

Уведомление Интерпола с синим углом издаётся с целью установления контроля за передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. При этом оно не предусматривает задержания объекта контроля.