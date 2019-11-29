Орел, 29 ноября 2019, 11:03 — REGNUM Выговор главе администрации Орла Александру Муромскому объявлен выговор по представлению областной прокуратуры, сообщила 28 ноября пресс-служба Орловского горсовета.
«Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности по части 1 статьи 27,1 Федерального закона
Выговор сити-менеджеру объявил мэр Орла Василий Новиков. Он также прокомментировал информацию о наличии у Муромского незадекларированного имущества — речь идёт о доме. Мэр сообщил, что по вопросу не указания в справке о доходах за 2018 год объекта незавершенного строительства от главы администрации получены пояснения о том, что строительство жилого дома не завершено, в нем никто не проживает, в доме отсутствует отделка и сантехоборудование, и это имущество не подлежит указанию в справке о доходах. Однако при этом сити-менеджеру рекомендовали зарегистрировать объект незавершенного строительства в органах Росреестра.